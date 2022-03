Натпреварот на Евертон во Премиер лигата против Њукасл мораше да биде прекинат откако демонстрант и активист се врза за една од стативите на стадионот Гудисон Парк.

Во 49. минута од натпреварот од Премиер лигата при резултат 0-0, лицето се врза со кабел околу вратот на рамката од голот на Асмир Беговиќ, голманот на Евертон.

Додека сите гледаа вчудоневидени, обезбедувањето брзо долета и го пресече кабелот.

An Everton fan has cable tied his self to the post!

What is going on! 🤯#EVENEW pic.twitter.com/lRXW01Qi3O

