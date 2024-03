Victoria од Måneskin ни пристигнува со спектакуларен DJ Set! , информираат од Д Фестивал.

Официјалната промо забава на Д Фестивал ја отвараме со басистката од супер популарниот бенд на новата генерација, Måneskin.

Со групата Måneskin го освоија срцето на публиката и станаа светска сензација освојувајќи ја Евровизија во 2021 година со песната ,,Zitti E Buoni‘‘.

Victoria за првата нејзина соло турнеја:

“You better come to my very first tour as a DJ. I really want to bring some noise and have a good time. Secure your assets and prepare to jump on your way to heaven. See you, I love you. Muah!”

Датум: 19.04.2024

Старт: 23:59

Локација: Станица 26

Првите 100 билети ги пуштаме во продажба денес по ПРОМО цена од 990 денари

Втора цена – 1200 // Трета цена – 1500

Линкот за влезници: https://mktickets.mk/event/victoria-dj-set/

Password Production x Станица 26