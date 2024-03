Суперхикс оваа година одбележуваат 30 години постоење. Првиот настап на бендот се случил во клубот Доорс, скопско Дебар Маало на 03.03.1994 година (истиот е документиран и запишан на една страница (импресии, листа на изведени нумери, опис на атмосфера) од страна на вокалистот на бендот.

Бендот сите овие 30 години активно работи, без поголеми паузи и слично. Зад себе имаат 6 студиски албуми од кои , последниот излегува за неполн месец: Бест Оф албум, Лајв албум, Демо ЕП (“Музика за весели и тажни 1999), Демо Касета (“Јодл” 1994) и повеќе демо и неиздадени снимки.

Суперхикс во овие први 30 години настапија со светски реномирани музички артисти како: Many Chao & Radio Bemba Sound System, House of Pain, Tito & Tarantula, Green Day, Faith No More,Morcheeba, Moloko, Kosheen, The Hives, Rico Rodriguez, Fishbone, 30 Seconds to Mars, Gogoll Bordello, Flogging Molly.

A од регионалните и домашните со: Мизар, Ласт Експедишн, Санаториум, Смат, Дени те Чува, Стринг Форсис, Фолтин, Конкеринг Лајон, KUD IDIJOTI, Hladno Pivo, Partibrejkers, The Jinx, Rambo Amadeus, Električni Orgazam, TBF, Elvis Jackson, Pridigarji, WICKEDA, Popa Sapca, Dino Merlin, Звонко Богдан, Шабан Бајрамовиќ, Кочани Оркестра, Серчук Оркестра, Гоце Арнаудов, Ферус Мустафов, Благица Павловска.

Зад себе имаат десетици турнеи на кои посетиле и отсвиреле концерти (фестивали во клубови) во над 18 земји (Италија, Швајцарија, Чешка, Словачка, Франција, Унгарија, Романија итн.) На некои од овие концерти имале и до 15 000 посетители.

Суперхикс беа: Зоран Жежов-Кечо, Боули, Живко Шулинчевски, Лазар Дарковски, Коста Велков, Ивица Ивановски – Папак, Горан Папаз, Симе Златков, Стефан Алексовски – Цефо, Пере Мелов,Славе Спировски, Петар Колев и почесниот член – Димитар Тодоровски- Диме Труба. Денес бендот го сочинуваат: Петар Младеновски, Борис Минов, Дарко Попов, Александар Спасовски – Жути, Бранко Илиевски, Гоце Лалков, Валентим Видовиќ. Во план е и изработка на документарец за првите 30, изложба на плакати и фотографии од турнеи и настапи низ годините, акустик сесија, промоција на новиот албум на платформи(подоцна и на винил) , спот за најновата соработка со Фолтинци.

