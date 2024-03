,,Should I stay or should i go” or should we say NOUVELLE VAGUE со нивниот петти албум ни пристигнуваат на Д Фестивал

Волшебно патување со Nouvelle Vague низ безвременските класици “Love Will Tear Us Apart,” “Dancing with Myself,” и “Just Can’t Get Enough” преработени во уникатниот спој на меланхоличен пост-панк и боса нова, заедно со нивниот храбар пристап на француска реинтерпретација.

Новиот албум, инспириран од изведбата на вокалистката Alonya на песната „Should I Stay or Should I Go“ од The Clash ја продолжува традицијата на Nouvelle Vague за повторно оживување на култни класици. Тоа го засилува безвременското значење и континуираното влијание на музичкото наследство на Nouvelle Vague.

