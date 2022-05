Изборот за песна на Евровизија синоќа беше следен и во дел од Украина, а на Твитер се појави фотографија од нивниот коментатор Тимур Мирошниченко, кој го следеше натпреварувањето и го пренесе на украинската телевизија.

Мирошниченко ја емитуваше Евровизија од импровизирано студио во засолниште, а неговата фотографија, објавена на Твитер од британскиот евровизиски новинар Вилијам Адамс, предизвика бурни емоции на социјалните мрежи.

🇺🇦 Ukraine’s #Eurovision commentator Timur Miroshnychenko is broadcasting from a bomb shelter this evening. pic.twitter.com/5t9rdtzA1n

— William Lee Adams (@willyleeadams) May 10, 2022