Ирската рок-ѕвезда Боно ѝ оддаде признание на борбата на Украина за „слобода“ за време на настапот во метро станицата во центарот на Киев во неделата, каде што фронтменот на U2, исто така, упати своја молитва „за мир“.

Од платформата на метро-станицата Крешчатик во Киев, 61-годишната рок икона ги изведе класиците на U2 Sunday Bloody Sunday, Desire и With or Without You.

„Народот во Украина не се бори само за сопствената слобода, вие се борите за сите нас кои ја сакаме слободата“, рече Боно во паузата.

Пејачот се осврна и на минатите конфликти во родната Ирска на бендот и проблемите што ги имаше со помоќниот сосед.

„Се молиме наскоро да уживате малку од тој мир“, рече Боно.

Изненадувачката посета на Боно – долгогодишен хуманитарец кој често го дава својот глас за различни причини, вклучително и борбата против сиромаштијата и СИДА-та — дојде додека сирените за воздушни напади одекнаа во главниот град на Украина и борбите беснееја на истокот на земјата.

На Боно му се придружи украинскиот пејач во воена униформа, Тарас Тополија од групата „Антитила“, за да ја испее старата соул стандард Stand By Me, но зборовите ги промени во Stand By Украина.

Боно настапи заедно со гитаристот на U2 „The Edge“ пред мала група обожаватели, вклучително и уморни членови на вооружените сили на Украина.

„Тоа се некои добри емоции, тоа е сè“, рече припадник на украинските територијални сили во публиката.

„Чудно е чувството, како да си дете кога оди во прво одделение“, рече 36-годишната универзитетска предавачка Олесија Безсмертна пред шоуто.

