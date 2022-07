Во понеделникот пејачката објави нови датуми за серија концерти во Лас Вегас, откако претходно беше принудена да ги одложи своите настапи само 24 часа пред премиерата во јануари оваа година.

Заедно со 24-те одложени настапи, најавени се уште 8 нови, а истите ќе траат од 18-ти ноември 2022 година до 25-ти март 2023 година.

Words can’t explain how ecstatic I am to finally be able to announce these rescheduled shows. I truly was heartbroken to have to cancel them. pic.twitter.com/PQLiaPVYgO

— Adele (@Adele) July 25, 2022