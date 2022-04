Според пишувањата на „The Times“, на споменатиот настан присуствувале и рускиот водител на државната телевизија Владимир Соловјов и руската новинарка Маргарита Симонјан кои се ставени на листата на санкции од ЕУ како одговор на нападот на Путин врз Украина.

На снимка која кружи на Твитер, Стивен Сегал кој претходно го нарече Путин „еден од најголемите светски лидери“, се слуша како сите во просторијата ги нарекува свое семејство и пријатели.

Со преведувач покрај себе, Сегал на англиски додал:

Actor Steven #Seagal celebrates his birthday with #Russian propagandists Vladimir #Solovyov and Tigran #Keosayan. pic.twitter.com/oUBWBJUwa1

