Во долгото деветминутно видео објавено на неговиот твитер-профил, актерот и поранешен гувернер на Калифорнија Арнолд Шварценегер ја изложи својата историја со Русија, неговите ставови за конфликтот и потребата тој да престане. При крајот на видеото тој директно му се обраќа на Владимир Путин, претседателот на Русија.

Шварценегер, кој беше првата западна филмска ѕвезда што сними филм во Москва со „Red Heat“ во 1988 година, исто така изрази восхит кон оние што протестираа против војната во Русија.

Шварценегер, исто така, изјави дека дел од целта на снимањето на видеото е да се обидат руските војници да станат посвесни за околностите околу конфликтот.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022