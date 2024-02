Северноамериканската премиера на „Тишината на разумот“ (Silence of Reason) на Кумјана Новакова се одржа вчера, во MoMA The Museum of Modern Art Doc Fortnight 2024.

Ја посветивме нашата северноамериканска премиера на жените и девојките од Палестина кои се безмилосно цел на патријархалната воена машинерија.

Целосниот текст на воведната белешка од Кумјана Новакова е во продолжение.

Би сакале да им се заблагодариме на кураторите на програмата Софи Кавулакос и Џулијан Рос што создадоа простор за грижа за публиката, филмаџиите и филмовите. Отвореноста и политичката имагинативност на нивната програма и нивната посветеност на длабинските разговори по проекциите, не натераа повторно да веруваме дека е можно постојните кино платформи да се трансформираат во простори на солидарност и искрена размена дури и внатре во институциите кои вообичаено се поврзуваат со хиерархиски практики.

Вовед во проекцијата на Silence of Reason во МОМА што ја испорача Кумјана.

„Тишината на разумот“ се надоврзува на многу генерации на феминистичка солидарност и знаење. Тоа е многу тешка работа, сепак, би сакал да споделам со вас дека за нас, за тимот што стои зад неа, тоа е исто така надежна работа. Тоа е надежно затоа што преку него, на наш начин, ги прераскажувавме и архивиравме замолчените од официјалната историска борба на жените да опстанат пред нас, и промените во кои резултираше нивната борба.

Значи за нас тоа е чин против замолчување и бришење на опстанокот на угнетените.

Зборувајќи против замолчувањето – во името на жените кои стојат зад овој филм и жените што ги претставува овој филм, би сакал да ја посветам северноамериканската премиера во Њујорк денес на сите жени и девојки од Палестина кои се безмилосно цел на патријархалната воена машинерија.

Како феминистичка филмска работничка која доаѓа од географски простори на угнетување, стојам против сите форми на насилство и геноцид, и навистина верувам дека никој не е слободен додека сите не се ослободиме.

Прекинете го огнот сега.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.