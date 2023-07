Многумина го пофалија нејзиниот изглед, но и изборот на локацијата каде што летува.

Актерката Емануела Чрики (47) летува во Дубровник, а од описот на фотографијата се гледа дека е воодушевена од хрватското приморје.

Ѕвездата на сериите „Свита“ и „Менталист“ позираше во шарено бикини:

„Летни вибрации во Дубровник, во Хрватска. Ова место е чиста магија“, напиша таа.

Еманулеа ја започна својата кариера како мало девојче и на 10 години глумеше во реклама за Мекдоналдс и има остварено бројни ТВ и филмски улоги како што се: You Afraid of the Dark?, Forever Knight, Once a Thief, 100 Girls, Wrong Turn, On the Line и други.

