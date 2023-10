Од 3 до 10 ноември во Скопје и Битола ќе се одржи Недела на јапонски филм на која ќе бидат прикажани пет филма.

Јапонската амбасада ги поканува сите заинтересирани на 16-тото издание на традиционалната Недела на јапонски филм која ќе се одржи во Кинотеката во Скопје и Центарот за култура во Битола од 3 до 10 ноeмври.

„Придружете ни се на уште една возбудлива недела каде што ќе ја доживееме јапонската култура преку магијата на филмовите“, соопштија од Јапонската амбасада.

Првите пет дена, од понеделник до петок (3-8 ноември), филмовите ќе се прикажуваат во скопската Кинотека, додека викендот (9 и 10 ноември) два филма ќе бидат прикажани во битолскиот Центар за култура.

Влезот е бесплатен за сите проекции.

Програма:

Кинотека, Скопје

03.11.2023, 20:00

„Барем љубов“ (Ikiterudakede Ai / Love at Least)

04.11.2023, 20:00

„Долгото збогум“ (Nagai owakare / A Long Goodbye)

06.11.2023, 20:00

„Осаменото уме дрво“ (Ume kiranu baka / Lone Ume Tree)

REMOTE VIDEO URL

07.11.2023, 20:00

„Филмските лажговци од Асахи-за“ (Hama no asahi no usotsukidomo to / Cinematic Liars of Asahi-za)

REMOTE VIDEO URL

08.11.2023, 20:00

„Макуко“ (Makuko)

REMOTE VIDEO URL

Центар за култура, Битола

09.11.2023, 20:00

„Барем љубов“ (Ikiterudakede Ai / Love at least)

10.11.2023, 20:00

„Долгото збогум“ (Nagai owakare / A Long Goodbye)

