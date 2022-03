Бројни ѕвезди сакаа да ја изразат својата поддршка за земјата погодена од руската инвазија. Од сини панделки закачени на фустаните и смокинзите, до говорот на Мила Кунис и до едноминутното молчење во театарот Долби.

Имаше и ѕвезди кои решија да се појават на црвениот тепих со мали „скриени пораки“ во нивните модни комбинации за поддршка на Украина. На пример, некои познати личности закачија сина лента со хаштагот #withrefugees на нивните фустани: меѓу нив актерката Џејми Ли Кертис, композиторот Алберто Иглесијас, Дајан Ворен, Јун Јух-јунг , Паоло Соренто…

Jamie Lee Curtis arrives to the #Oscars red carpet and shows off a blue ribbon in support of refugees. https://t.co/3eglC4UYeF pic.twitter.com/Ewn1t6Z43K

— Variety (@Variety) March 27, 2022