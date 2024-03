Ал Пачино (83) ја доби посебната чест да објави кој ја доби наградата за најдобар филм на 96-тото доделување на Оскарите што се одржа синоќа. Но, судејќи по коментарите на социјалните мрежи, легендарниот актер не се прослави во оваа улога.

Секогаш, пред да се објави победникот во категоријата се читаат сите номинирани. Во категоријата за најдобар филм годинава се најдоа „Анатомија на падот“, „Американска фикција“ „Барби“, „Остатоците“, „Убијци на цветната месечина“, „Маестро“, „Минати животи“, „Кутри нешта“, „Зона на интерес“ и „Опенхајмер“.

Но, наместо да ги прочита сите, Пачино го отвори пликот со победникот и само рече: „Моите очи го гледаат ‘Опенхајмер’“.

Корисниците на социјалните мрежи се лути на Пачино.

