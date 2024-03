Откако неколку меѓународни новинарски агенции ја повлекоа фотографијата на принцезата Кејт од Велс и нејзините деца поради загриженост дека таа е монтирана, на оваа тема се огласила и таа извинувајќи се, како што вели, за забуната што ја предизвикала.

Во објава на социјалната мрежа Иск, принцезата Кејт признава дека направила измени на фотографијата, нешто што го дозволува и самата апликација на социјалната мрежа Инстаграм. Потоа таа се извинила за забуната што ја предизвикала објавувајќи ја семејната фотографија.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024