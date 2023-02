Гулаб обоен розово бил пронајден во тешка состојба како лежи во Централ парк во Њујорк. Како што пренесуваат американските медиуми, тој најверојатно бил дел од некаква забава за откривање на пол на неродено бебе, кои се доста популарни во моментов.

Ветеринарите кои се обиделе да му помогнат претпоставуваат дека за бојата била користена фарба за коса или некоја потешка хемикалија, а од тешкиот мирис неповратно биле влошени неговите респираторни органи. Тие не успеале да му ја стабилизираат ни температурата на телото, по што тој им подлегнал на повредите еден ден потоа.

We are deeply sad to report that Flamingo, our sweet pink pigeon, has passed away. Despite our best efforts to reduce the fumes coming off the dye, while keeping him calm and stable, he died in the night. We believe his death was caused by inhaling the toxins.

📷: Alexis Ayala pic.twitter.com/218hh6oN8P

— Wild Bird Fund (@wildbirdfund) February 7, 2023