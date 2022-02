Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, им се обрати на руските војници во видео порака преку „Фејсбук“.

Тој ги повика руските војници да го положат оружјето и да дезертираат.

Тој се обрати и до Европската Унија и побара итен пристап на Украина во ЕУ.

🇺🇦Zelensky: “When I planned to become a president, I said that each of us is the president. Because we are all responsible for our beautiful #Ukraine. And now it has happened that each of us is a warrior… And I am confident that each of us will win.”

