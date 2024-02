Највисокиот руски генерал на воздухопловните сили e убиен во нападите врз Крим во средата, јавува Newsweek, повикувајќи се на локални извори.

Информација ја потврдија и повеќе руски телеграми, вклучувајќи го и Кримскиот ветер, објавувајќи дека генерал-полковникот на руските воздухопловни сили Александар Татаренко бил убиен за време на украинскиот напад на воениот аеродром Белбек во Крим.

Како резултат на ударот загинале 10 – член руски воен персонал, вклучително и командантот на авијациската ескадрила, генерал-полковник Александар Татаренко.

