Телото на Алексеј Навални е предадено на неговите роднини и наскоро со погребно возило ќе биде пренесено во црквата, соопшти неговата портпаролка Кира Јармиш.

Сојузникот на Алексеј Навални рече дека денешната церемонија „не била скапа“, но ги покани поддржувачите да бидат присутни на „последното испраќање“.

Повеќе од илјада луѓе се собраа во близина на црква во Москва за да му оддадат почит на Алексеј Навални, изјави еден од неговите сојузници. Леонид Волков ја сподели споменатата бројка, која не е независно потврдена, како дел од преносот на церемонијата.

