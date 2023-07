Познат водител на Би-Би-Си плаќал десетици илјади фунти на тинејџер за сексуално експлицитни фотографии, објави британски „Сан“.

Би-би-си потврди дека ги истражува наводите за „сексуално недолично однесување од страна на еден од неговите водители“.

Британскиот таблоид „Сан“ вчера објави дека една жена обвинила неименуван водител на Би-би-си дека му плаќал на нејзиниот син тинејџер за сексуално експлицитни фотографии. Тој наводно му платил десетици илјади фунти.

BBC presenter accused of paying a teenager for sexually explicit photographs has been suspended, the corporation says https://t.co/IYDXdCciYw

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 9, 2023