Би-Би-Си Русија известува за евакуација на јавни згради низ Москва додека бунтовниците на Вагнер напредуваат.

Оттаму наведуваат дека во Москва се евакуираат музеите во близина на Кремљ. Во последните неколку часа имаше извештаи за евакуација на галеријата Третјаков, музејот Пушкин и културниот центар ГЕС-2, додава Би-би-си.

Агенцијата NEXE објави видео на кое платеници на Вагнер уриваат барикади на улиците што водат кон Москва, а руската армија подготвува гнезда со митралези на јужниот влез на градот.

Ова следува откако платениците од Вагнер се свртеја против руското воено раководство. Претходно Вагнер ги зазеде сите клучни институции во Ростов на Дон, каде наводно се наоѓа рускиот министер за одбрана.

Руските војници распоредиле сили во полна борбена готовност на југозападниот крај на Москва, објави рускиот весник Ведомости поткрепени со фотографии од теренот. На фотографиите се гледаат и полицајци собрани на позицијата каде што автопатот М4 се спојува со влезот во рускиот главен град. По овој автопат се движат бунтовничките платеници од „Вагнер“. Според западни медиуми тие се сега на околу 250 км од Москва.

