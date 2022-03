Мајката на две деца од Велика Британија тврди дека по „чашка повеќе“ нарачала такси за Украина, а единственото нешто што ја спасило од вртоглав трошок е што немала доволно пари на сметката – иако возачот на „Убер“ девет пати се обидел да подигне пари.

Леони Филдес (34) во саботата вечерта излегла да го прослави роденденот на својата пријателка, на кој почнале да зборуваат за војната во Украина, а дебатата набрзо излегла од контрола.

🟥 Mum, 34, orders £4.5k Uber from Salford to ‘help Ukraine’ after ‘one too many double pink gins and shots of Sambuca’. 🍹

Leoni Fildes was only saved from the 1,700-mile trip by having ‘insufficient funds’ – and claims Uber tried nine times to take the payment.🎈 pic.twitter.com/EvUZRjupg3

— UkrainianGold (@UkrainianGold) March 17, 2022