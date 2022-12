пред Божиќ на аеродромот во Минхен владее хаос. Куфери се натрупани по ходниците и секој ден ги има се повеќе. Празниците допрва почнуваат, па се очекува хаосот да се зголеми.

Компанијата Aeroground од средата објавува огласи за вработување на веб-страницата на аеродромот.

My husband is stranded in #munichairport they had no organization for these 1000’s of people. They ended traveling from #Nuremberg on bus. They took ALL of his luggage in #athens even his carry on. An elderly gentleman was being assaulted airport personnel. #Lufthansa #abuse pic.twitter.com/vmps8ZHM8G

— Analie Papageorge (@analiespa) December 15, 2022