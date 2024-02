Израел изутрината бомбардираше цели во пренаселениот град Рафах во јужниот дел на Појасот Газа, откако неколку часа претходно претставници на американската Влада го предупредија Тел Авив да не ја шири својата копнена офанзива во таа насока.

Рафах е дом на повеќе од половина од 2,3 милиони жители.

Во денешните израелски напади беа погодени две станбени згради, при што загинаа осум Палестинци, меѓу кои три деца и една жена.

A number of Palestinians were killed, including children, by an Israeli air strike that targeted an apartment in Rafah city, southern Gaza. pic.twitter.com/8pMSdw21w3

— Palestine Info Center (@palinfoen) February 9, 2024