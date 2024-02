Фијаското на границата на американската држава Тексас и Мексико може да го достигне врвот на 3 февруари кога најавено е дека најмалку 700.000 луѓе да пристигнат и да му дадат поддршка на гувернерот Грег Абот. Според зборовите на организаторот на Ким Џитер, тоа сепак ќе биде мирен собир.

Во понеделникот конвој од 40.000 камиони тргна кон границата со транспаренти „Вратете ја нашата граница“.

Организаторите на конвојот ја напуштија Вирџинија во понеделникот и ја поминаа ноќта на Флорида, каде што им се придружија и други групи луѓе. Фотографиите што се појавија на социјалните мрежи покажуваат комбиња и камиони кои се упатиле од Џексонвил, Флорида преку Алабама, Мисисипи и Луизијана до Кемада, Тексас, во близина на Орловиот премин, односно „Игл Пас“.

🇺🇸 Take our Border back Convoy starts (Jan-29- Feb-3rd) 👇 Truckers for Texas

pic.twitter.com/wu329drbDV

— Chicago1Ray 🇺🇸 (@Chicago1Ray) January 27, 2024