Банди на албанската мафија во Велика Британија сеат страв во предградијата во војната за превласт во бизносот со марихуана.

Бруталните видеа објавени на Тик Ток покажуваат дека бандите не бираат средства, а често моѓат да се слушнат и претепаните жртви како врескаат и молат за милост. Користат киднапирања, лажно затворање и брутално тепање за да го зацврстат својот авторитет во мрежата на засолништа за дрога во станбените згради низ целата земја. Некои од видеата имаат дури повеќе од 10.000 прегледи.

Овие снимки се објавуваат како „остро предупредување за тоа што ќе се случи со оние кои ќе изберат да ги напуштат или да ги предадат“.

Како што пишува Дејли Мејл, криминолозите сметаат дека бандите го прикажуваат крвавиот напад на социјалните мрежи за да ја покажат својата сила над ривалските криминални групи. Тоа го прават, наводно, за да привлечат нови членови на бандата.

