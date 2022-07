Холандскиот експерт за балкански, евроазиски и трансатлански прашања и консултант во Одделот за Западен Балкан на Генералниот директорат за надворешни политики на ЕУ, Раиниер Јарсма на „Твитер“ алармираше дека лажна вест е дека Македонија ги почнала преговорите со Европската унија.

Many portals reporting that the EU is ‘opening accession talks’, but that’s not the case for North #Macedonia 🇲🇰. The de facto opening of accession negotiations is still dependent on the country changing its constitution, for which it lacks a 2/3 majority. https://t.co/9Cym2rwMoU

— Rainier Jaarsma (@RJaarsma) July 18, 2022