„Ромска амбасада“ е тековен проект на Делејн Ле Бас, концепиран според идејата за Ромска револуција, за време на нејзиниот резиденциски престој во HIAP резиденцијата во Хелсинки, Финска во 2012 година, и за првпат изведен како перформанс за проектот „When The Fuel Runs Out People will need Horses“ во Лондон, во јуни 2015 година.

Дилејн ле Бас ќе изјави: „Ние како заедница немаме „една татковина“, ниту држава, ниту пак национална држава. Не има во многу земји, но никогаш не сме целосно прифатени, и во секое време можеме да бидеме исчистени како население. Олицетворение сме на меѓународна популација, имаме многу религии, зборуваме многу јазици и постојат многу верзии на нашиот јазик. Имаме малку политичко претставување и немаме амбасада каде можеме да прибегнеме во време на неволја“.

„Ромската амбасада“ е информативна точка, жива архива, олицетворение на враќање на украдениот артефакт во кој се претворивме. Делото може да е променливо во големина и обем, да го менува изгледот, да се појави и да исчезне, тоа е подвижна, флексибилна структура. Се состои од картонски знак создаден во движење. Истото постои во реалниот и виртуелниот простор и време. Може да е сочинето од едно лице, а може и повеќе. Истото е дистрибутивна точка преку која се преиспитува мислењето на мнозинството во општеството и системското насилство кон Ромите. Делото е тивок чин на отпор. Ромската амбасада е фотографија, перформанс во процес, уметничко дело, активизам.