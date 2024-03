Зетот на на поранешниот американски претседател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, објави четири фотографии од проектите што ќе ги реализира во Србија и Албанија, откако ја најави својата инвестиција во недвижен имот на Балканот. Според досегашните информации, тој планира да инвестира милиони во проекти во Србија и во Албанија.

Едната инвестиција се однесува на развој на остров во близина на брегот на Албанија, додека другиот проект се однесува на луксузен хотел во Србија, кој ќе се состои од 15.000 станбени единици.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV

— Jared Kushner (@jaredkushner) March 15, 2024