Шеесетгодишниот Зија Сонер Тугтекин, кој беше извлечен од урнатините во турската провинција Адијаман 56 часа по разорниот земјотрес на 6 февруари, рече дека бил извлечен од урнатините со цигара во устата и го одбил барањето на спасувачите да го фрли. неговата делумно испушена цигара, „затоа што преживеал со неа“.

Тој за Анадолија изјави дека, откако бил затрупан во урнатините, ги испушил цигарите што ги имал со себе.

Видеото од спасениот Зија стана вирално. На него се слуша како еден од спасувачите му вели да ја фрли цигарата и дека ќе му дадат друга кога ќе пристигнат во болница, но Тугтекин одбил. Цигарата му останала во устата додека спасувачите го изнесувале од урнатините.

#TurkeyEarthquake: Rescuers pull out a man from the rubbles with cigarette in his mouth#Turkey #Turkiye #TurkeySyriaEarthquake pic.twitter.com/iXMj0cmIGk

