Страшна и застрашувачка сцена е видена во тепачката помеѓу Минору Кимура и Дерил Лококу

Борецот од Конго остана парализиран по удар на Бразилецот.

O nocaute brutal do kickboxer brasileiro Minoru Kimura sobre o congolês Daryl Lokoku, neste sábado, no RIZIN 34, no Japão. pic.twitter.com/DohRgjamrR

— MMA Melotto (@MMAmelotto) June 24, 2023