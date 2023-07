Еден од најдобрите голмани во историјата на холандскиот фудбал холандски Едвин ван дер Сар (52) моментно е на преглед на главата во КБЦ Сплит, на одделот за интензивна нега.

Хрватските медиуми пренесуваат дека таму Ван дер Сар е примен по мозочно крварење и дека е задржан на опсервација. Тој пристигна во болницата придружуван од сопругата Анемари.

Засега не е познато дали Ван дер Сар пристигнал во болница по повреда на главата или откако му се слошило, но познато е дека по силни главоболки и одредени невролошки нарушувања со хеликоптер бил префрлен од Хвар во КБЦ Сплит. Наскоро треба да се утврди што точно доведе до здравствените проблеми.

Веста ја потврди и холандскиот фудбалски клуб Ајакс на Твитер. Неговата состојба е стабилна, пренесуваат од клубот

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023