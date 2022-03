Од Африка ни пристигнуваат неверојатни сцени.

Нигерија не успеа да се пласира на Светското првенство, што беше сигнал до навивачите на таа селекција да направат тотален хаос на стадионот во Абуџа.

По 0:0 на првиот натпревар, Суперорлите се надеваа дека ќе го потврдат пласманот во Катар на својот стадион пред домашните навивачи.

Сепак, работите не одеа како што замислуваа во нигерискиот камп. Натпреварот заврши 1:1, а Гана отиде на Светското првенство благодарение на голот на гости.

It is getting messy here. Destroying everything they can touch. Tear gas fired! pic.twitter.com/g49v8oV9Rg

— Yaw (@theyawofosu) March 29, 2022