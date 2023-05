Сергеј Милинковиќ-Савиќ постигна гол за Лацио во 90+4. минута од натпреварот против Лече! Тоа на римскиот великан му донесе значаен бод – 2:2 (1:1).

Голот на српскиот ас неодоливо потсетува на се што правеше во кариерата славниот Филипо Пипо Инзаги.

Погледнете како изгледа

Sergej Milinkovic Savic scores the equalizer for Lazio in the final secondspic.twitter.com/CvuoBpKUFH

— FootColic ⚽️ (@FootColic) May 12, 2023