Песна посветена на основачот на УЧК Адем Јашари ечеше на фудбалскиот натпревар меѓу Албанија и Чешка во Тирана. Песната се вила „Мора Фјале“ и во оргинал ја пее Шкурте Фејза

🇦🇱 “Morra Fjale”, a song in honor of the former KLA commander Adem Jashari, was performed by singer Shkurte Fejza at halftime during the Euro qualifiers match between Albania and the Czech Republic.

Albania is close to qualifying for Euro 2024. pic.twitter.com/fIT5tAkBJB

