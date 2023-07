Расмус Хојлунд, 20-годишниот напаѓач на данската репрезентација и досегашен играч на Аталанта ќе биде нов играч на Манчестер јунајтед.

Не беше во составот на Аталанта на денешниот пријателски натпревар против Борнмут, што беше најава за неговиот трансфер на „Олд Трафорд“.

Сè би можело да се официјализира уште во недела, а трансферот со бонуси е вреден 70 милиони евра. Се очекува Хојлунд да потпише петгодишен договор со „црвените ѓаволи“.

Минатата сезона Хојлунд постигна 16 гола и имаше девет асистенции на 42 одиграни натпревари за Аталанта.

За Данска, по два дебитантски натпревари со по 30 минути, тој почна да постигнува гол во својот трет настап кога постигна хет-трик против Финска. До сега има шест гола на исто толку мечеви за репрезентацијата.

