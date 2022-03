Американскиот актер, Вилијам Харт, починал на 71-година возраст.

Со голема тага ја известуваме јавноста дека само една недела пред неговиот 72. роденден почина Вилијам Харт, сакн татко и добитник на Оскар. Почина мирно со природна смрт, опкружен со семејството. Неговите најблиски молат за приватност во овие тешки моменти – објави неговиот син, Вил.

Харт беше номинира за Оскар три последователни години за филмовите „Kiss of the Spider Woman“ (1985), „Children of a Lesser God“ (1986) i „Broadcast News“ (1987), при што за првиот и ја доби престижната филмска награда.

