Се вратив од Македонија, сега и тие како нас се викаат „Северна“. Таму е бетер од кај нас, изјави северно корејскиот лидер Ким Џонг Ун по враќањето од нашата земја.

Душата ме боли кога видов дека нема автопат за Охрид и оти како нас не можат да излезат од државата а премиерот вози Мерцедес стар десет години- „изјави“ претседателот на Северна Кореја пред насобранието граѓани.

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.



*** The aim of "Dvogled" is to draw attention to certain phenomena in society. Any similarity to actual persons and institutions is merely coincidental.

