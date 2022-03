Независен продавач на LEGO собра повеќе од 16.000 долари за помош во Украина со продажба на минифигури на Володимир Зеленски и ситни молотови коктели, пренесе brickfanatics.com.

Citizen Brick кон крајот на минатата недела објави дека ќе лансира уникатна прилагодена мини фигура на украинскиот претседател Володимир Зеленски, како и молотови коктели, а целиот приход ќе биде дониран за жртвите во Украина. Трговецот на мало успеа да собере 16.540 долари.

LEGO Citizen Brick released a figure of @ZelenskyyUa and Molotov cocktails to raise money for #Ukraine. They fundraised $16540 for the @DirectRelief fund which specializes in rapid medical response.

Who do you like? pic.twitter.com/xxMKJgrkCw

— zaborona_media (@zaborona_media) March 15, 2022