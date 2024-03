Додека сите се прашуваат каде е Кејт Мидлтон и како е кралот Чарлс откако му беше дијагностициран рак, сега постои пророштво кое „открива“ кој е новиот британски крал.

Британскиот двор моментално се соочува со големи пресврти – сите се прашуваат каде е Кејт Мидлтон затоа што од неа нема ни трага ни глас од декември минатата година, а теориите на заговор растат дури по монтираната фотографија со децата што ја објави Палатата.

Од друга страна, официјално беше објавено дека кралот Чарлс има рак и дека се опоравува.

Но бидејќи ниту за него нема повеќе детали и јавноста во основа не знае точно каков е, фокусот на социјалните мрежи сега е ставен на пророштвото на Ностарадамус за 2024 година, во кое се споменува кој ќе биде новиот крал на Британија.

Само 18 месеци по крунисувањето на Чарлс, сега се споменува неговиот наследник. По правило, тоа треба да биде неговиот постар син Вилијам, но пророштвото на францускиот астролог и филозоф од 16 век вели дека кралот ќе има кратко владеење поради болест и дека ќе го наследи некој неочекуван.

I'm reading about Nostradamus's prophecies right now. I'm fully locked in.

Apparently Nostradamus predicted in 1555 that a future British king's rule would be cut short by a health setback and that he would be replaced by someone unexpected. 👀https://t.co/tZs3LGrRDk pic.twitter.com/ToyxBgx95T

— Imani Gandy (Orca’s Version) ⚓️ (@AngryBlackLady) March 18, 2024