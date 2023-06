Првиот град што го зазема беше Ростов, па тенковите и воените возила на „Вагнер“ уште рано утрово ги попречија градските улици.

Но, очигледно, тоа не им пречеше на вработените хигиеничари да си ја извршат својата работа и да „удрат метла“ околу оклопните возила

A somewhat surreal sight in Rostov as street cleaners continue on their Saturday morning duties. pic.twitter.com/13V289zWdT

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023