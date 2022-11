Албанците во Велика Британија се собраа на мостот Вестминсте, во близина на Парламентот, каде протестираат против наводната дискриминација, а политичкиот активист Најџел Фараж ги истакна немилите сцени за време на демонстрациите во Лондон.

Албанците почнаа да го изразуваат своето незадоволство поради изјавата на британската секретарка Суела Браверман, која рече дека мигрантите од Албанија ја „напаѓаат“ Британија, без да спомене други народи.

These people care nothing for our country or the sacrifices of the past. What is happening in London today is a disgrace! pic.twitter.com/4UTdADEPn7

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 12, 2022