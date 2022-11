Помалку од една недела откако шведската полиција уапси руски брачен пар под обвинение за шпионажа, истражувачката фирма Bellingcat откри дека парот поседува стан во истата зграда во Москва во која се сместени неколку други високи вработени во ГРУ.

Меѓу другите познати жители се наводните учесници во труењето со Новичок и човекот кој ја водеше кампањата за дезинформации за соборениот Лет 17 на Малезија ерлајнс.

Претходно беше објавено дека двајца руски имигранти и наводни шпиони биле уапсени во Стокхолм на 22 ноември. Истражувачите на публикацијата Expressen и Dossier Center (проект финансиран од поранешниот нафтен тајкун Михаил Ходорковски, кој ги следи осомничените криминалци поврзани со Кремљ) ги идентификуваа осомничените како 59-годишниот Сергеј Скворцов и 58-годишната Елена Кулкова. Тие живеат во Шведска од 1997 година и покрај руското државјанство имаат и шведско државјанство. Според обвиненијата поднесени во Окружниот суд во Стокхолм, осомничените шпионирале за Русија од 2013 година. Основачот на Bellingcat, Елиот Хигинс, ја објави приказната на Твитер, цитирајќи го неговиот колега Кристо Грозев.

Грозев пријавил дека брачниот пар и нивната ќерка биле наведени како сопственици на стан во Москва на улицата Зорге бр. 36. Не е познато дали парот некогаш живеел таму. Bellingcat открива и дека во соседниот стан живее генерал-мајор на ГРУ Денис Сергеев, наводен учесник во труењето на двојниот агент Скрипал и неговата ќерка. Сергеев наводно бил вмешан и во труењето на бугарскиот бизнисмен Емилијан Гебрев со Новичок во 2015 година.

Во истата зграда живее и генерал-мајор Андреј Аверјанов, началник на единицата 29155 на ГРУ, познат по извршување на убиства во странство. Меѓу другото, Аверјанов бил командант на операцијата што предизвика експлозии во магацините за муниција во Врбетица, Чешка во 2014 година. Во таа акција учествувале наводните вработени во ГРУ, познати по имињата Александар Петров и Руслан Боширов.

There’s more development to come from Bellingcat and partners on this story, but you can read the latest developments here in Norwegian:https://t.co/XAdrg3KXI9

And here in Swedish:https://t.co/7LQs3hLnQc

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 26, 2022