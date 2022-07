Почитувани,

Јас, Иван второпронајдениот од тројцата изчезнати во Грција, во име на семејството на Мартин кои се во активна потрага, отворив наменска донаторска сметка за собирање на средства. Доколку сте во можност, би ве замолил за ваша донација за што побргу да ја завршиме оваа потрага и да им го олесниме товарот на неговата фамилијата.

Ве молам споделувајте

За донации од Македонија :

200003989311717

Стопанска Банка АД Скопје

Цел на дознака: Донација за Мартин

Шифра на плаќање : 562

За донации од странство :

IBAN : MK07200003989312202

SWIFT CODE : STOBMK2X

Stopanska Banka AD Skopje

—————————————————

Dear everyone,

I am the second person found among the 3 people that were lost at sea in Halkidiki. On behalf of Martin’s family who is actively searching, we have opened a dedicated donor account to raise funds. If you are able, I would like to sincerely ask for your donation so that we can finish this search as soon as possible and ease the burden on his family. Thank you for your understanding.

For donations from Macedonia:

200003989311717

Stopanska Banka AD Skopje

Purpose of remittance: Donation for Martin

Payment code: 562

For donations from abroad:

IBAN: MK07200003989312202

SWIFT CODE : STOBMK2X

Stopanska Banka AD Skopje

