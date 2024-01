Новак Ѓоковиќ дефинитивно поседува неверојатен талент за јазици. Одамна е познато дека Србинот е полиглот и течно зборува пет или шест светски јазици, но овој пат ги шокираше сите со неговата изјава на чист кинески јазик!

Српската репрезентација оствари победа во првото коло од Јунајтед Купот во Перт, Австралија, а по мечот Ѓоковиќ пријатно ги изненади сите на прес-конференцијата и се обрати на кинески јазик. Неговите колеги, Олга Даниловиќ и Виктор Троицки не останаа рамнодушни и не можеа да поверуваат дека популарниот Ноле зборува на течен кинески, а истата реакција ја имаа и останатите присутни во прес-центарот.

Novak Wishing Chinese fans a Happy New Year 2024 in Chinese. (look at Olga and Viktor’s reaction😂 )

“Happy New Year! How are you, thank you for your support, I love you, China, my good friend!”🇷🇸🇨🇳❤️

“新年快乐! 你好吗,谢谢你们的支持,我爱你,中国,我的好朋友!” pic.twitter.com/7KRKXe9Lz3

— pete_shaw🐊🐌👬 (@petexiao1) December 31, 2023