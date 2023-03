Околу 600 навивачи на Ајнтрахт од Франкфурт, поддржани од приврзаниците на Аталанта, создадоа вистински пекол на улиците на Неапол.

Ајнтрахт е гостин на Наполи во реваншот од осминафиналето на Лигата на шампионите од 21:00 часот.

Clashes erupt at the square in Naples as Napoli’s ultras seem to have attempted to reach the area where Eintracht Frankfurt’s supporters are located. Police are at the scene. pic.twitter.com/GTyhJOPoxn

— DW Sports (@dw_sports) March 15, 2023