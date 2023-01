Биографскиот филм за поранешната кралица на попот, Мадона, кој таа самата требаше да го режира, е откажан од непосредните планови на Universal Pictures.

Но, зошто е откажан филмот, многумина се прашуваат.

Одговорот е едноставен – поради неодамнешната најава за светската турнеја на пејачката за прослава на 40 години успешна кариера.

Ова го објави Variety, кој цитира неколку извори блиски до реализаторите на проектот и кои повторно ја обединија Мадона со продуцентката Ејми Паскал, со која работеше пред 30 години во филмот A League of their Own.

The Madonna biopic starring Julia Garner has been scrapped. Madonna was set to direct the film herself.

Откако Мадона минатата недела објави дека ќе тргне на турнеја за да ги прослави своите 40 години кариера, почнаа да се шират гласини за тоа што ќе се случи со филмот, бидејќи се е во тек за да започне претпродукцијата.

Но, со оглед на успехот на продажбата на билетите за „Madonna’s Celebration Tour“, која се распродаде за неколку минути во неколку градови, за снимањето на филмот ќе треба да се почека на неодредено време, па многу е можно тој да не биде направен во следните две или три години.

Всушност, минатиот јуни беше објавено дека лицето задолжено да ја оживее Мадона на големото платно ќе биде трикратната добитничка на Еми за најдобра споредна женска улога за Ozark: Џулија Гарнер.

The anticipated biopic of music legend Madonna is taking an indefinite holiday. The project, which the icon was going to direct herself, is no longer in development at Universal Pictures. https://t.co/AmmkuOMmLK pic.twitter.com/qpzceTs113

— Variety (@Variety) January 24, 2023