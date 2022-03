Синоќешното 94. по ред доделување на филмските награди „Оскар“ помина и историската победа на „Кода“, поминаа засенети од скандалот кој го предизвика актерот Вил Смит, откако му удри шлаканица и го опцу колегата Крис Рок поради шега.

На „Твитер“ се огласи и синот на Вил Смит и Џејда Пинкет, кој на сите им порача дека во нивното семејство „така го прават тоа“.

And That’s How We Do It

— Jaden (@jaden) March 28, 2022