Индија и Бразил го зајакнуваат стратешкото партнерство

Индискиот премиер Нарендра Моди соопшти дека разговарал со бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва за зајакнување на стратешкото партнерство меѓу двете земји.

Мило ми е што разговарав со претседателот Лула. Разговаравме за силниот импулс во партнерството меѓу Индија и Бразил, кое се очекува да достигне нови височини во претстојната година“, објави Моди на мрежата „Икс“.

Претседателот Лула претходно потврди дека неговата државна посета на Индија ќе се реализира на почетокот на 2026 година. Тој најави и дека ќе иницира разговори во рамките на групата БРИКС за справување со царините наметнати од американскиот претседател Доналд Трамп.