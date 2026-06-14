На оваа популарната плажа е забрането да се оставаат пешкири: Казната е 100 евра

Една од најпопуларните италијански плажи, Ла Пелоса, која се наоѓа на островот Сардинија, воведе нови правила за посетителите.

Овие мерки имаат за цел да ја зачуваат единствената природна средина што привлекува туристи од целиот свет. На посетителите од неодамна им е забрането да се сончаат директно на крпи; дозволени се само специјални душеци од слама или бамбус.

Новите ограничувања имаат за цел да се борат против постепеното губење на песок. Локалните власти проценуваат дека влажните крпи дневно задржуваат илјадници зрна песок, кои туристите ненамерно ги носат со себе. Како резултат на тоа, плажата губи значителни количини песок во текот на сезоната, што негативно влијае на крајбрежјето и кревкиот крајбрежен екосистем.

Популарните плажни простирки отпорни на песок се исто така забранети бидејќи не ги исполнуваат утврдените барања. Усогласеноста ја следат посветени инспектори за плажа кои секојдневно патролираат низ плажата. Прекршоците носат казна од 100 евра, која може да се изрече на лице место.

Новите прописи се протегаат надвор од употребата на крпи. За време на врвот на туристичката сезона, на Ла Пелоси не се дозволени повеќе од 1.500 луѓе истовремено. Покрај тоа, пред да ја напуштат плажата, посетителите се должни да го измијат песокот од нозете на одредени места.

Властите се особено внимателни против отстранувањето на природни предмети. Казни во износ од 300 до 5.000 евра се изрекуваат за обид за отстранување школки, чакал или песок. Во најсериозните случаи, прекршителите може да бидат гонети.